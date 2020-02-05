Число пострадавших при жесткой посадке самолета в Стамбуле выросло до 120 человек
Губернатор Стамбула Али Ерликайя сообщил, что число госпитализированных в результате жёсткой посадки самолета в Стамбуле выросло до 120 человек.
Состояние большинства пострадавших оценивается как удовлетворительное, сообщает Anadolu. По данным ТАСС, россиян на борту самолета не было.
Напомним, сегодня в аэропорту Стамбула имени Сабихи Гёкчен самолет авиакомпании Pegasus Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на части. Ранее сообщалось, что в результате ЧП пострадали 52 человека. Всего на борту находились 177 пассажиров.Происшествия
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