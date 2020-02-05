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Число пострадавших при жесткой посадке самолета в Стамбуле выросло до 120 человек

22:20, 05.02.2020
Число пострадавших при жесткой посадке самолета в Стамбуле выросло до 120 человек
Фото: скриншот

Губернатор Стамбула Али Ерликайя сообщил, что число госпитализированных в результате жёсткой посадки самолета в Стамбуле выросло до 120 человек.

Состояние большинства пострадавших оценивается как удовлетворительное, сообщает Anadolu. По данным ТАСС, россиян на борту самолета не было.

Напомним, сегодня в аэропорту Стамбула имени Сабихи Гёкчен самолет авиакомпании Pegasus Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на части. Ранее сообщалось, что в результате ЧП пострадали 52 человека. Всего на борту находились 177 пассажиров.

Происшествия
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