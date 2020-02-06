Погасить долг центра развития детей «Егоза» перед «Сувар-Казань» вызвалась неизвестная

В противостоянии компании-застройщика «Сувар-Казань» и центра развития детей «Егоза» появилась новая сторона, выступившая на стороне ответчика.Это некое частное лицо — Ангелина Казакова, заявившая, что готова погасить долг сети детских садов.



Она подала ходатайство о том, что готова оплатить долг сети дошкольных учреждений перед строительной компанией. Правда, речь идет о погашении лишь малой части долга — 968 тыс. рублей по одному из требований. В частности, речь идет о долге «Егозы», который «Сувар» выкупил у ООО «СПАРК-Сервис».

На вопрос «Реального времени» о том, кто такая Ангелина Казакова и почему она заинтересована в погашении долга детского центра, владелица «Егозы» Наталья Реснянская ответила уклончиво.



По ее словам, «у нее есть определенный финансовый интерес». Также Реснянская допустила, что в дальнейшем с Казаковой будут достигнуты определенные финансовые договоренности.

В ходе судебного заседания сторона «Сувара» выступила против того, чтобы арбитраж разрешил Казаковой погасить часть долга «Егозы», поскольку это противоречит законодательству.

Отметим, что основной долг «Егозы» перед «Суваром» эксперты, которых привлек кредитор, оценили в 57 млн рублей. По их мнению, это та упущенная прибыль, которую компания могла бы получить с 2013 года, если бы сдавала в аренду помещение, проданное «Егозе».

Подробнее о противостоянии застройщика и сети детских садов — в материале «Реального времени».

