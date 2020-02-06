СМИ сообщили о завершении госиспытаний парадных кабриолетов Aurus

Государственные испытания парадных кабриолетов Aurus завершились, были выполнены все заложенные в техническом задании требования.

«Госиспытания завершены, государственная комиссия рассмотрела результаты испытаний и пришла к выводу, что технические требования, заложенные в ТТЗ, выполнены», — сообщил «РИА Новости» информированный источник.

Уточняется, что теперь межведомственной комиссии предстоит выдать рекомендацию к принятию образца на снабжение Минобороны России.

Впервые кабриолеты Aurus были представлены 9 мая 2019 годау на параде Победы. Вложения государства в проект составили 12,4 млрд рублей. Ориентировочная цена машин семейства «Кортеж», которые появятся в продаже под брендом Aurus, будет начинаться от 10 млн рублей.

Ранее в интернете появились первые снимки внедорожника Komendant российского премиального бренда Aurus.



Напомним, что в 2021 году в Татарстане в ОЭЗ «Алабуга» планируют запустить серийное производство автомобилей Aurus. Первым на конвейер поступит седан, однако годом позже там будут производить и внедорожник Komendant.

