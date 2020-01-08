Появились первые фото внедорожника от Aurus, который будут выпускать в Татарстане

В интернете появились первые снимки внедорожника Komendant российского премиального бренда Aurus. На фото запечатлен закамуфлированный прототип с незавершенным оформлением кормы.

Is there room for yet another luxury SUV? Russia seems to think so by developing the new Aurus Komendant we just spotted. https://t.co/BFBwxeYz83 — Motor1 (@Motor1com) January 8, 2020

Как предполагает издание Motor1, новый автомобиль получит 598-сильный двигатель НАМИ-4123 V8 объемом 4,4 литра и 9-ступенчатую автоматическую коробку передач. Подобным агрегатом также оснащен седан Aurus Senate. Оформление салона внедорожника также будет совпадать с оформлением салона седана.

Напомним, что в 2021 году в Татарстане в ОЭЗ «Алабуга» планируют запустить серийное производство автомобилей Aurus. Первым на конвейер поступит седан, однако годом позже там будут производить и внедорожник Komendant.