Появились первые фото внедорожника от Aurus, который будут выпускать в Татарстане

В интернете появились первые снимки внедорожника Komendant российского премиального бренда Aurus. На фото запечатлен закамуфлированный прототип с незавершенным оформлением кормы.

Is there room for yet another luxury SUV? Russia seems to think so by developing the new Aurus Komendant we just spotted. https://t.co/BFBwxeYz83