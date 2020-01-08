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Появились первые фото внедорожника от Aurus, который будут выпускать в Татарстане

17:28, 08.01.2020
Появились первые фото внедорожника от Aurus, который будут выпускать в Татарстане

В интернете появились первые снимки внедорожника Komendant российского премиального бренда Aurus. На фото запечатлен закамуфлированный прототип с незавершенным оформлением кормы.

Как предполагает издание Motor1, новый автомобиль получит 598-сильный двигатель НАМИ-4123 V8 объемом 4,4 литра и 9-ступенчатую автоматическую коробку передач. Подобным агрегатом также оснащен седан Aurus Senate. Оформление салона внедорожника также будет совпадать с оформлением салона седана.

Напомним, что в 2021 году в Татарстане в ОЭЗ «Алабуга» планируют запустить серийное производство автомобилей Aurus. Первым на конвейер поступит седан, однако годом позже там будут производить и внедорожник Komendant.

Авто
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