Стали известны сроки начала серийного производства Aurus Senat в Татарстане

Серийное производство Aurus Senat в особой экономической зоне «Алабуга» начнется в 2021 году. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Производство автомобилей проекта «Кортеж» в Елабужском районе Татарстана в небольших объемах началось в 1029 году. По планам минпромторга в 2020 году будут произведено около 200 автомобилей разных цветов.

«Начнем примерно с десятка цветов — среди них «латте макиато», «бархатный рубин», «красная пустыня» Далее палитра может быть серьезно расширена в рамках кастомизации»,— рассказал Мантуров в интервью газете «Известия».

Ранее минпромторг назвал число заказов на автомобили Aurus.