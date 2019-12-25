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Экономика

Стали известны сроки начала серийного производства Aurus Senat в Татарстане

08:40, 25.12.2019
Стали известны сроки начала серийного производства Aurus Senat в Татарстане
Фото: kremlin.ru

Серийное производство Aurus Senat в особой экономической зоне «Алабуга» начнется в 2021 году. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Производство автомобилей проекта «Кортеж» в Елабужском районе Татарстана в небольших объемах началось в 1029 году. По планам минпромторга в 2020 году будут произведено около 200 автомобилей разных цветов.

«Начнем примерно с десятка цветов — среди них «латте макиато», «бархатный рубин», «красная пустыня» Далее палитра может быть серьезно расширена в рамках кастомизации»,— рассказал Мантуров в интервью газете «Известия».

Ранее минпромторг назвал число заказов на автомобили Aurus.

Справка

Aurus — российский бренд автомобилей класса “люкс”. Родился из проекта «Кортеж», предусматривающего производство авто для первых лиц государства. Автомобили используются для поездок президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева.

Экономика Татарстан
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