В Казани прошел марш-бросок десантников из Ульяновска — видео

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В Казани прошел марш-бросок представителей Воздушно-десантных войск, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Десантники стартовали с полигона «Поливно» под Ульяновском. Помимо Казани их маршрут пройдет или уже прошел через Самару, Чебоксары, Нижний Новгород, Балахну, Суздаль, Переславль-Залесский, Пушкино, Наро-Фоминск и Ковров. 19 февраля их ждут у Вечного огня в Парке Победы в Москве.

В столице Татарстана десантники остановили в Казанской кадетской школе им. Кузнецова. Их встречал герой СССР Борис Кузнецов.

Свой марш-бросок десантники посвящают двум датам -75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и 90-летию ВДВ.

Подробнее — в репортаже ТНВ.