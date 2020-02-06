Правнучки Шаляпина передали семейные фотографии в его музей в Санкт-Петербурге

Правнучки оперного певца Федора Шаляпина Анна и Салли Райт передали фотографии из архива семьи в его музей в Санкт-Петербурге.

«Здесь фотографии, сделанные в Америке. На них Марфа, его дочь от второго брака, и дочери от первого брака Ирина и Лидия. Все они общались, дружили», — рассказал Салли Райт.

На одной из фотографии изображен Шаляпин, занимающийся лепкой, пишет ТАСС.



Федор Шаляпин родился в 1873 году в Казани, был солистом Большого и Мариинского театров, а также художественным руководителем последнего. Шаляпин умер в 1938 году от лейкемии и был похоронен в Париже на кладбище Батиньоль, но в 1984 году его перезахороил на Новодевичьем кладбище в Москве.

Анна и Салли — внучки дочери Шаляпина Марфы. Салли родилась в Лондоне в 1956 году, долгое время жила и работала в Австралии, сейчас живет в Великобритании и работает в муниципальном Центре защиты детей в Дорсете. Анна также родилась в Великобритании в 1960 году, с 1981 года живет во Франции.