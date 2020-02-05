Сурмачевский про успешную подачу в игре с «Зенитом»: «Мы выцеливали Дивиша»

Игрок казанского «Зенита» Андрей Сурмачевский прокомментировал победу над питерским «Зенитом» (3:0).

«Сегодня получилось примерно так же, как в финале Кубка. Молодцы, собрались и показались очень хорошую игру. А по поводу подачи, это просто фортуна. Удобно подбрасывал, а что еще для этого нужно? Спасибо ребятам за слова поддержки, без них я бы не смог такого сделать.

В плане тактики мы выделили Дивиша. Я старался выцеливать его, но летело туда, куда летело. Невозможно направить именно туда, куда ты хочешь, если бьешь сильно.

Сейчас тренировки стали немного другими. Есть больше времени на восстановление. После последних матчей появилась хорошая уверенность, что позволяет нам сейчас так выигрывать», — приводит слова Сурмачевского корреспондент «Реального времени».