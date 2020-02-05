В Госдуме одобрили предложение ввести ограничения на шипованную резину

Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов прокомментировал предложение ввести ограничения на шипованную резину.



Он согласился с экспертами, которые сообщили, что шипы серьезно портят дорожное покрытие. Также Старовойтов заявил, что стоит определиться, кто будет следить за снижением разрешенной скорости для автомобилей с шипованными шинами.

«Я сомневаюсь, что камеры видеофиксации смогут идентифицировать машину с шипами или машину без шипов. С точки зрения самой идеи, а идея заключается в том, что при торможении с шипами тормозной путь будет дольше... Идея хороша, но не понимаю, как ловить», — цитирует депутата RT.

Ранее советник руководителя ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Ольга Воробьева заявила журналистам, что запрещать шипованную резину из-за того, что она наносит урон дорожному покрытию, опасно.