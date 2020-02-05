Эксперт: «Если шипы на шинах отменить, можем потерять треть населения России»

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Советник руководителя ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Ольга Воробьева заявила журналистам, что запрещать шипованную резину из-за того, что она наносит урон дорожному покрытию, опасно.

— На сегодняшний день много ратующих, что шипы нужно вообще отменить, но мы с вами понимаем, что если их отменить, то мы потеряем треть населения Российской Федерации.

Она отметила, что запрета на шипы как такового в развитых странах нет.

— Шипы разрушают дорогу, но нужно четко понимать, почему происходят разрушение. Надо еще понять, насколько они вредят. Нужно учесть и правила работы, и форму самого шипа. В других странах где-то применяется шипованная резина, где-то нет, но нет категоричного запрета, А вот изменить подход к асфальтобетону, сделать его более износоустойчивым — имеет смысл.