В Казани пройдет этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин

Казань примет этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин. Соревнования пройдут с 21 по 23 февраля, открытие запланировано 22 февраля.

В этапе примут участие около 200 спортсменок из 35 стран мира. Награды разыграют в индивидуальном и командном первенствах. Судейство на турнире будут обеспечивать 10 международных и 15 национальных судей различных категорий, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Стоит отметить, что столица Татарстана примет этап Кубка мира по фехтованию впервые в истории проведения международного турнира. Он является отборочным соревнованием перед летними Олимпийскими играми 2020 года в Токио.