Чартерное авиасообщение между Россией и Китаем закроют с 14 февраля

Фото: Максим Платонов

Росавиация сообщила, что с 14 февраля будет приостановлено чартерное авиасообщение между Россией и Китаем.

В телеграмме руководителя ведомства Александра Нерадько отмечается, что авиакомпании должны проинформировать пассажиров — граждан РФ и Китая — о запрете, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля Россия ограничила авиасообщение с Китаем — были запрещены некоторые регулярные рейсы в Китай. Минтранс РФ разрешил авиакомпаниям выполнять чартерные рейсы из России в Китай, чтобы вывезти российских граждан с территории КНР.