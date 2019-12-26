В «Салават купере» заселили новостройку почти на 200 квартир

Фото: «Реальное время»

Первый дом третьего квартала заселили сегодня в жилом районе «Салават купере» Казани. Ключи от новых квартир торжественно вручили жильцам 198-квартирного соципотечного дома №13 по проспекту Ильгама Шакирова (строительный №3-2). Первая новостройка третьего квартала предназначена для работников бюджетных организаций и предприятий, детей-сирот, сообщила пресс-служба ГЖФ.

Поздравить новоселов приехали заместитель исполнительного директора Госжилфонда при президенте РТ Владимир Никифоров, заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина и другие официальные лица. Фельдшер-лаборант Республиканской клинической больницы Замира Маликова получила однокомнатную квартиру спустя почти 4 года с момента подачи заявления. Она проработала в бюджетной сфере около 26 лет. Также однокомнатную квартиру получила сирота Алена Федорова.

В доме 18 жилых этажей, два подъезда, общая жилая площадь квартир составляет около 10 тыс. кв. метров. Все квартиры сдаются в чистовой отделке, оборудованы сантехникой, электроплитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных.

С начала 2019 года в рамках инвестиционной программы Госжилфонда при президенте РТ в городах и районах Татарстана введено в эксплуатацию 114 домов на 5330 квартир общей площадью 298,1 тыс. кв. метров.