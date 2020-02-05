В Казани закрыли 160 классов в 34 казанских школах на карантин по ОРВИ

В Казани на карантин по ОРВИ закрыли 160 классов в 34 казанских школах. В двух учебный процесс полностью приостановили, речь идет о лицее №177 Ново-Савиновского района и лицее №182 Кировского района.

Планируется, что 6 февраля учащиеся лицея №182 вновь приступят к учебе, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее в Казани ввели запрет на массовые мероприятия для школьников. Это связано с превышением эпидпорога ОРВИ на 35%. В Минобрнауки РТ отметили, что при таком пороге вводятся только ограничительные мероприятия, например, закрываются отдельные классы, где отсутствуют 20% детей.