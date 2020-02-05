Гол Караева принес ЦСКА победу над «Ориуэлой»

ЦСКА в контрольном матче на сборе в Испании обыграл местную команду «Ориуэла» из третьего дивизиона со счетом 2:0.

Автором победного гола стал форвард «КАМАЗа» Давид Караев, находящийся на просмотре в московском клубе. Также на счету футболиста предголевой пас в моменте со вторым взятием ворот соперника в матче.

Напомним, ранее Караев прошел весь первый сбор вместе с армейским клубом, но пока ЦСКА не спешит выкупать контракт игрока у «КАМАЗа».

ЦСКА (Россия) — «Ориуэла» (Испания) — 2:0

Голы: 1:0 — Караев, 2:0 — Шкурин.