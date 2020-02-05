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«Уфа» в контрольном матче разгромила «Айя-Напу»

16:28, 05.02.2020
«Уфа» в контрольном матче разгромила «Айя-Напу»
Фото: vk.com/ufafc

«Уфа» в контрольном матче на тренировочном сборе на Кипре разгромила кипрскую «Айя-Напу» (5:0), сообщает пресс-служба клуба.

По голу в составе уфимцев отметились Павел Аликин, Денис Терентьев, Андрес Вомбергар, Гамид Агаларов и Остон Урунов, находящийся в клубе на просмотре. Отметим, все мячи были забиты в первом тайме.

Вечером начнется второй контрольный матч дня, где «Уфа» сыграет против чемпиона Литвы «Судувы».

СпортФутбол Башкортостан
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