«Уфа» в контрольном матче разгромила «Айя-Напу»

«Уфа» в контрольном матче на тренировочном сборе на Кипре разгромила кипрскую «Айя-Напу» (5:0), сообщает пресс-служба клуба.

По голу в составе уфимцев отметились Павел Аликин, Денис Терентьев, Андрес Вомбергар, Гамид Агаларов и Остон Урунов, находящийся в клубе на просмотре. Отметим, все мячи были забиты в первом тайме.

Вечером начнется второй контрольный матч дня, где «Уфа» сыграет против чемпиона Литвы «Судувы».