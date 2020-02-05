В Татарстане будут судить банду из 12 жителей, совершивших 29 преступлений по республике

Фото: кадр видео СК

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 12 жителей Татарстана, которые подозреваются в серии преступлений на территории Набережных Челнов, Мамадыша, Нижнекамска, Альметьевска и Бугульмы. Банду из 12 человек, в числе которых девушка и четверо несовершеннолетних, обвиняют в кражах, грабежах, разбое, угоне, хулиганстве, умышленном причинении вреда здоровью и побоях.

Как считает следствие, банда совершила 29 эпизодов преступной деятельности обвиняемых. Из них 23 — это кражи из магазинов, ущерб от которых составляет около 400 тысяч рублей. Так, в июне четверо злоумышленников, разбив стеклянную дверь магазина в поселке ГЭС города Набережные Челны, похитили оттуда шоколад, жвачки, водку и сигареты на сумму более 61 тыс. рублей. Кроме этого, они распылили в лицо жителю города газовый баллончик, похитили у него 20 тысяч рублей и пытались отобрать ключи от автомобиля. При этом на момент совершения преступлений шестеро участников банды не достигли совершеннолетия.

Злоумышленники находятся под стражей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее сообщалось, что в Альметьевске 45-летний директор магазина решил самостоятельно задержать грабителя, ворующего товар. Вооружившись шумовым пистолетом, он просидел в засаде четыре ночи.

