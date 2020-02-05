В Татарстане директор магазина четыре ночи просидел в засаде, выжидая грабителя

Фото: кадр оперативного видео

В Альметьевске 45-летний директор магазина решил самостоятельно задержать грабителя, ворующего товар. Вооружившись шумовым пистолетом, он просидел в засаде четыре ночи.

Как сообщает МВД по РТ, мужчина давно заметил, что товар начал пропадать, но в полицию не обращался. Он решил самостоятельно задержать грабителя с помощью шумового пистолета. На четвертую ночь в засаде он услышал грохот. Выбежав, он обнаружил в магазине мужчину с пакетом награбленного. Директор предупредил, что сейчас здесь будет полиция. Грабитель бросил пакет, несколько раз ударил директора и выбежал в окно.

В этот момент неподалеку находился экипаж патрульно-постовой службы полиции. Стражи порядка задержали фигуранта и доставили в отдел полиции. Задержанным оказался 45-летний житель Черемшанского района, ранее неоднократно судимый за совершение краж, грабежей и незаконное приобретение наркотических средств, передает пресс-служба МВД РТ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж».



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