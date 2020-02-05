За два года количество мест концентрации ДТП в Татарстане снизилось вдвое

Количество мест концентрации ДТП на федеральных трассах Татарстана в период с 2017 по 2019 годы снизилось с 7 до 15. Об этом рассказал заместитель начальника ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Азат Гатауллин.

Под местом концентрации ДТП понимают участок длиною в километр вне населенного пункта (200 м в населенном пункте), где за год произошло три ДТП с пострадавшими одного и того же вида (например, три наезда на пешехода) или пять ДТП разных видов.

Снижение количества мест ДТП заложено в нацпроект «Безопасные и качественные дороги» как целевой показатель — к 2024 году этот показатель должен снизиться в два раза по сравнению с 2017-м. Таким образом, на данный момент эта задача уже выполнена, но Гатауллин указал, что до 2024 года могут появиться и новые места концентрации ДТП.