Гран-при Китая 2020 года отменен из-за коронавируса

Федерация спорта города Шанхай выступила с официальным заявлением о запрете проведения всех крупных спортивных соревнований на территории Китая до окончания эпидемии коронавируса.

Окончательное решение по Гран-при Китая станет известно сегодня на заседании Стратегической группы «Формулы-1».

Но уже сейчас понятно, что китайский этап не состоится в намеченные сроки. Скорее всего, он будет официально отменен либо перенесен на более поздний срок.

Ранее из-за коронавируса был перенесен на год зимний ЧМ-2020 по легкой атлетике.

На данный момент число зараженных в Китае превысило 20 тыс. человек, погибли больше 420 человек. За пределами Китая случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 23 странах.

