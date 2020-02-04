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ВОЗ: вспышка коронавируса пока не переросла в пандемию

16:02, 04.02.2020
ВОЗ: вспышка коронавируса пока не переросла в пандемию
Фото: realnoevremya.ru

Новый тип коронавируса не представляет собой в настоящее время пандемию.Об этом сообщила директор департамента пандемических и эндемических заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сильви Бриан.

По ее словам, это эпидемия с многочисленными очагами распространения. На данный момент за пределами Китая случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 23 странах, пишет «Интерфакс».

Ранее правительство России ограничило въезд иностранных граждан из Китая через воздушные пункты пропуска.

На данный момент число зараженных в Китае превысило 20 тыс. человек, погибли больше 420 человек.

Справка

Пандемия — необычайно сильная эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, территории сопредельных государств, а иногда и многих стран мира (например, холера, грипп). В 2009 году ВОЗ объявляла пандемию из-за распространения вируса H1N1, или «свиного гриппа».

ОбществоМедицина
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