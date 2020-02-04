ВОЗ: вспышка коронавируса пока не переросла в пандемию

Новый тип коронавируса не представляет собой в настоящее время пандемию.Об этом сообщила директор департамента пандемических и эндемических заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сильви Бриан.



По ее словам, это эпидемия с многочисленными очагами распространения. На данный момент за пределами Китая случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 23 странах, пишет «Интерфакс».

Ранее правительство России ограничило въезд иностранных граждан из Китая через воздушные пункты пропуска.

На данный момент число зараженных в Китае превысило 20 тыс. человек, погибли больше 420 человек.