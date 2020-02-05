В казанском Кремле объяснили необходимость встреч Минниханова с застройщиками

Необходимость встреч президента Татарстана Рустама Минниханова с крупными застройщиками возникла в связи с реализацией нацпроекта, согласно которому Татарстан должен построить в текущем году 3,6 млн кв. м жилья, что на 700 тыс. кв. м больше, чем в прошлом году, об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь главы республики Лилия Галимова.

Напомним, Рустам Минниханов 9 февраля проведет личный прием крупнейших представителей стройиндустрии республики. Он заслушает планы девелоперов по вводу жилья в 2020 году и отчеты по переходу на новую систему эскроу-счетов.

«Это серьезная нагрузка на стройкомплекс республики, и мы не должны допустить задержек в сдаче жилья», — передает слова Галимовой корреспондент «Реального времени».

По ее словам, Рустам Минниханов, как председатель рабочей группы Госсовета РФ по строительству, ЖКХ и городской среде, готов поднять проблемы застройщиков на федеральный уровень. Предварительно он провел консультации по работе с эскроу-счетами с банковским сообществом.