Президент Татарстана будет проводить встречи с каждым крупным застройщиком
Сегодня в Кабмине Татарстана состоялось совещание президента республики Рустама Минниханова с представителями застройщиков и банков по работе в системе эскроу-счетов.
На этой встрече Минниханов сообщил о решении провести индивидуальные встречи с каждым крупным застройщиком и руководителем муниципалитета, на территории которого планируется строительство. Встречи запланированы на воскресенье, 9 февраля.
— Президенту важно заслушать, какие планы на перспективу есть у застройщиков и какие возникают риски — сообщает пресс-служба главы Татарстана.
Отдельные консультации пройдут и с банковским сообществом. Минниханов отметил, что важно инициировать свои предложения, которые помогут строительному сектору выполнить заявленные объемы. Также президент высказал готовность представить собранные предложения на федеральном уровне.НедвижимостьОбщество Татарстан
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