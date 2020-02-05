Журнал Forbes раскритиковал идею Хуснуллина о всероссийской реновации

Forbes опубликовал материал, который объясняет, почему всероссийская реновация жилья, предложенная Маратом Хуснллиным, не сработает. По данным издания, реновация возможна лишь при коммерческой эффективности уплотнения застройки и растущего спроса. Однако численность населения большинства малых и средних городов снижается с каждым годом, а в миллионниках живет лишь около четверти населения страны.

Издание отмечает, что реновация — это прежде всего способ заработать. Московские цены на недвижимость позволяют это сделать. Но у регионов коммерческая эффективность значительно ниже московской, и они не испытывают дефицита в площадях.

Ранее Хуснуллин заявил, что реновацию жилья, подобную московской, необходимо провести по всей стране.