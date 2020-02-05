В Южной Корее первого излечившегося от коронавируса готовят к выписке

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Первый в Южной Корее пациент, излечившийся от коронавируса, будет выписан из больницы сегодня.

Отметим, что выздоровел второй по порядку появления зараженный в стране — всего через 13 дней после того, как у него подтвердили коронавирус.

«Сегодня 5 февраля должен впервые выписаться из больницы второй подтвержденный зараженный… Домашний карантин для тех, кто контактировал со вторым зараженным, закончится 7 февраля», — передает «РИА Новости» слова главы центрального штаба по борьбе с эпидемией Чон Ын Гёна.

На данный момент число зараженных в Китае превысило 20 тыс. человек, погибли больше 420 человек. За пределами Китая случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 23 странах.

