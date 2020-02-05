IKEA запустила в Казани и других городах сервис поиска дома для животных из приютов

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Интернет-магазин IKEA предложил жителям Казани, Уфы, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России приютить животных. На сайте шведской компании появился соответствующий раздел «Домой с другом».

На страничке каждого города представлены кошки и собаки их приютов и других организаций по защите животных, которые ищут себе хозяев. У каждого питомца есть отдельная карточка с данными и фотографиями. Чтобы забрать животное нужно нажать на «сердечко» под фотографией, это действие перекидывает пользователя на сайт приюта.

Ранее правительство Татарстана установило норматив количества животных без владельцев для городов и районов республики. Согласно постановлению кабмина, в Казани, Нижнекамске и Набережных Челнах количество бездомных животных должно составлять на 1 тысячу жителей не более 2,8, в остальных районах — не более 2 голов на это же количество человек.