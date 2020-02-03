В Татарстане установили норматив бездомных животных

Правительство Татарстана установило норматив количества животных без владельцев для городов и районов республики.

Согласно постановлению кабмина, в Казани, Нижнекамске и Набережных Челнах количество бездомных животных должно составлять не более 2,8 на 1 тыс. жителей, в остальных районах — не более 2 голов на это же количество человек.

Норматив установлен в целях реализации закона РТ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными полномочиями Республики Татарстан в сфере организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, а также в области обращения с животными».

Ранее сообщалось, что в Татарстане хотят запретить усыплять бездомных животных.