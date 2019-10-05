Глава Минэнерго России заявил о нерентабельности нефтегазовых проектов в Арктике

Развитие нефтегазовых проектов в Арктике пока остается нерентабельным, заявил сегодня министр энергетики России Александр Новак.

По его словам, сейчас такие проекты требуют дополнительных льгот и мер стимулирования. При текущих ценах на нефть проекты в Арктике значительно уступают в доходности, к примеру, проектам в Западной Сибири.

Новак также отметил, что бурение в Арктике «очень дорогое».

— Одна скважина от $500 млн стоит до миллиарда. Если ты не попал и ничего не обнаружил, то у тебя сразу списывается миллиард долларов из твоего бюджета. Это очень рискованная деятельность, — цитирует министра «Интерфакс».

Напомним, на этой неделе Роснедра заявили, что около трети всей нефти в России добывать нерентабельно.