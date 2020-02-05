Челнинцы лишились денег, заказав проститутку через интернет

Фото: «Реальное время»

МВД Татарстана возбудило уголовные дела по статье «Мошенничество» по заявлениям двух челнинцев 19 и 23 лет. Они попытались заказать через интернет интим-услуги, однако их выполнения так и не дождались, сообщает пресс-служба ведомства.

Каждый потерпевший отправил по 14 тысяч на заявленные на сайте, якобы предоставлявшем интим-услуги, реквизиты. После этого попытки связаться с администраторами оказались безуспешными. Молодые люди в связи со случившимся сами обратились в полицию.

Напомним, что на минувшей неделе МВД Татарстана рассказало о новом виде интернет-мошенничества, случаи которого зафиксировали в республике.