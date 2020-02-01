МВД зафиксировало в Татарстане новый вид интернет-мошенничества

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МВД Татарстана рассказало о нескольких случаях интернет-мошенничества, произошедших в начале 2020 года. Все случаи происходили по схожей схеме.

В пресс-службе ведомства эту схему описали следующим образом. Мошенники создают временные сайты для рекламы какого-либо товара — одежды, обуви, техники, при этом сайт активно рекламируется в соцсетях, а цены выставляются намного ниже рыночных.

Для усыпления бдительности потенциальных жертв мошенники предлагают оплатить товар только при получении на почте. Потерпевшие получали посылки на почте, предварительно оплатив их полную стоимость. Однако при вскрытии они обнаруживали, что ничего схожего с заказанным товаром в посылке нет. Чаще всего внутри находился либо песок, либо куски картона.

Только в ОВД по Елабужскому району поступило уже четыре заявления о подобном мошенничестве, сообщили в МВД.