Новости общества

19:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татпотребсоюзе сменился председатель

18:28, 04.02.2020
В Татпотребсоюзе сменился председатель
Фото: realnoevremya.ru

Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров стал председателем Совета Татпотребсоюза. Соответствующее решение было принято на отчетном годовом собрании Союза организаций потребительской кооперации РТ.

Ранее исполняющий обязанности председателя Совета Татпотребсоюза Марат Ахметов освобожден от этой должности в связи с избранием депутатом Госсовета РТ, сообщила газета «Республика Татарстан».

Напомним, Зяббаров сменил Ахметова на посту главы Минсельхозпрода в сентябре 2019 года.

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров