В Татпотребсоюзе сменился председатель
Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров стал председателем Совета Татпотребсоюза. Соответствующее решение было принято на отчетном годовом собрании Союза организаций потребительской кооперации РТ.
Ранее исполняющий обязанности председателя Совета Татпотребсоюза Марат Ахметов освобожден от этой должности в связи с избранием депутатом Госсовета РТ, сообщила газета «Республика Татарстан».
Напомним, Зяббаров сменил Ахметова на посту главы Минсельхозпрода в сентябре 2019 года.ОбществоВласть Татарстан
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