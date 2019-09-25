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Госсовет Татарстана согласовал кандидатуру Марата Зяббарова на должность главы Минсельхоза

12:58, 25.09.2019
Госсовет Татарстана согласовал кандидатуру Марата Зяббарова на должность главы Минсельхоза
Фото: tatarstan.ru

Депутаты Государственного совета согласовали кандидатуру Марата Зяббарова на должность заместителя премьер-министра республики — министра сельского хозяйства и продовольствия.

Кандидатуру Зяббарова предложил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Напомним, Зяббаров сменил на посту Марата Ахметова, которого избрали депутатом Государственного совета Татарстана шестого созыва.

ОбществоВласть Татарстан
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