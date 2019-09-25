Госсовет Татарстана согласовал кандидатуру Марата Зяббарова на должность главы Минсельхоза
Депутаты Государственного совета согласовали кандидатуру Марата Зяббарова на должность заместителя премьер-министра республики — министра сельского хозяйства и продовольствия.
Кандидатуру Зяббарова предложил президент Татарстана Рустам Минниханов.
Напомним, Зяббаров сменил на посту Марата Ахметова, которого избрали депутатом Государственного совета Татарстана шестого созыва.ОбществоВласть Татарстан
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