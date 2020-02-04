Бывший футболист и тренер возглавил Комитет Госдумы по делам национальностей
Депутаты Государственной думы избрали председателем Комитета по делам национальностей Валерия Газзаева («Справедливая Россия»).
Ранее он был заместителем председателя Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, сообщает пресс-служба ГД.
Должность главы Комитета по делам национальностей занимал Олег Николаев, который был назначен временно исполняющим обязанности главы Чувашии. До него комитет возглавлял депутат Государственной думы РФ от Татарстана Ильдар Гильмутдинов.
Справка
Валерий Газзаев — советский футболист (нападающий), советский и российский футбольный тренер, депутат Государственной думы VII созыва.
Мастер спорта СССР международного класса (1980). В составе сборной СССР провёл 8 матчей, забил 4 мяча.
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