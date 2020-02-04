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Путин об экс-главе Чувашии: «Чиновники с таким отношением к гражданам работать в этом качестве не могут»

15:49, 04.02.2020
Путин об экс-главе Чувашии: «Чиновники с таким отношением к гражданам работать в этом качестве не могут»
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение уволить главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. По его словам, он не выполнил требование, без которого нельзя работать на таких местах, — уважение к людям.

«Вот то, что я увидел в средствах массовой информации, привело к выводу о том, что бывший руководитель субъекта Федерации лишен этого чувства — уважения к людям. То, что я видел, — это безобразие. Чиновники с таким отношением к гражданам работать в этом качестве не могут, вот и всё», — цитирует Путина RT.

Напомним, глава Чувашии Михаил Игнатьев был отправлен в отставку после призыва «мочить» журналистов и инцидента, когда он заставил прыгать сотрудника МЧС за ключами от новой техники. Путин назначил врио главы региона Олега Николаева.

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