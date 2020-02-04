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МЧС Татарстана предупредило о сильной гололедице на дорогах

14:41, 04.02.2020
МЧС Татарстана предупредило о сильной гололедице на дорогах
Фото: ﻿16.mchs.gov.ru

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий 5 февраля.

По информации Гидрометцентра РТ, в указанное время на дорогах Татарстана ожидается образование сильной гололедицы. Ночью и утром в отдельных районах туман.

Ранее сообщалось, что в Татарстан вернутся морозы до -18 градусов. Температура начнет опускаться в среду, 5 февраля. Ночью температура воздуха опустится до -9 градусов. Днем показатели термометра будут держаться на отметке от -1 до -6 градусов мороза.

Общество Татарстан
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