МЧС Татарстана предупредило о сильной гололедице на дорогах

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий 5 февраля.



По информации Гидрометцентра РТ, в указанное время на дорогах Татарстана ожидается образование сильной гололедицы. Ночью и утром в отдельных районах туман.

Ранее сообщалось, что в Татарстан вернутся морозы до -18 градусов. Температура начнет опускаться в среду, 5 февраля. Ночью температура воздуха опустится до -9 градусов. Днем показатели термометра будут держаться на отметке от -1 до -6 градусов мороза.