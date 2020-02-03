В Татарстан вернутся морозы до -18 градусов

Фото: Марат Мугинов

Морозная погода вернется в Татарстан во второй половине недели.

По данным Гидрометцентра РТ, температура начнет опускаться в среду, 5 февраля. Ночью температура воздуха опустится до -9 градусов. Днем показатели термометра будут держаться на отметке от -1 до -6 градусов мороза.

К четвергу минимальная температура воздуха ночью и утром составит от -8 до -13 градусов, при прояснениях до -18. Днем морозы установятся на отметке до -11 градусов.