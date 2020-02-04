Бывший советник Саддама Хусейна преподает в Казани и Болгаре

Фото: кадр видео Мэш

Бывший советник бывшего иракского лидера Саддама Хусейна по религиозным делам Абдурраззак Ас-Сади преподает шариатские науки и арабский язык в Российском исламском институте в Казани и Болгаре.

Абдурраззак Ас-Сади работал советником политика в его последние пять лет у власти. После свержения режима в 2003 году Абдурраззак Ас-Сади был вынужден бежать из Ирака, так как получал угрозы от бандформирований, передает «Мэш».



«И вот уже 17 лет я не могу вернуться, потому что была опасность угрозы моей жизни. Теперь они сожалеют и, наоборот, приглашают меня обратно, но я уже не хочу возвращаться», — сказал Абдурраззак Ас-Сади.

Шейх хочет остаться в России, но пока не получил гражданства. Постоянно он проживает в Иордании.