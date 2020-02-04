СМИ: в Сирии погиб выпускник Казанского суворовского училища — офицер ФСБ

Фото: Минобороны РФ

СМИ сообщили о гибели в Сирийской республике четырех офицеров ФСБ, служивших в Центре специального назначения. Одним из них оказался выпускник Казанского суворовского училища Булат Ахматьянов.

По данным Baza, автомобиль, на котором ехали сотрудники ФСБ, подорвался на фугасе. Офицеры попали к боевикам. Позже военные обнаружили их тела со следами пуль.



Как сообщает «РБК Татарстан», Ахматьянов родился в поселке Параньга в Республике Марий Эл. Учился в Казанском суворовском училище и Рязанском училище ВДВ. В пресс-службе администрации района пояснили, что семья Ахматьянова уже долгое время проживает в Москве, а информация о нем засекречена.