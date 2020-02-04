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Чехия предложила Татарстану сотрудничество в пивоварении

06:22, 04.02.2020
Чехия предложила Татарстану сотрудничество в пивоварении
Фото: needpix.com

Чешская сторона предложила Татарстану сотрудничество в развитии сельского хозяйства и пивоварения. Об этом стало известно на Чешско-Татарском бизнес-форуме.

По словам министра сельского хозяйства иностранного государства Мирослава Томана, Чехия может предложить республике сотрудничество в строительстве животноводческих комплексов, в сфере выращивания хмеля, в пивоварении. Чешская сторона готова предоставлять генетический материал.

Ранее Россия и Чехия обсудили возможность локализации ряда производств чешских компаний на территории РФ, в частности в Татарстане.

Общество Татарстан
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