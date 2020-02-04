Чехия предложила Татарстану сотрудничество в пивоварении
Чешская сторона предложила Татарстану сотрудничество в развитии сельского хозяйства и пивоварения. Об этом стало известно на Чешско-Татарском бизнес-форуме.
По словам министра сельского хозяйства иностранного государства Мирослава Томана, Чехия может предложить республике сотрудничество в строительстве животноводческих комплексов, в сфере выращивания хмеля, в пивоварении. Чешская сторона готова предоставлять генетический материал.
Ранее Россия и Чехия обсудили возможность локализации ряда производств чешских компаний на территории РФ, в частности в Татарстане.Общество Татарстан
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