Россия и Чехия обсудили возможность локализации производств в Татарстане

Россия и Чехия обсудили возможность локализации ряда производств чешских компаний на территории РФ, в частности в Татарстане.

XII заседание Российско-Чешской рабочей группы по сотрудничеству в области промышленности и локализации Межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству прошло в Казани.

Компании «Эйдос-Робототехника» и «Казанский Завод Европласт» обсудили с чешскими производителями сотрудничество в рамках поставок промышленных роботов собственного производства.

Представитель казанского АО «УЗГА» рассказал о ходе реализации проекта совместного производства самолетов Л610. Чешская компания «Югострой», являющаяся резидентом ОЭЗ «Алабуга», отметила заинтересованность в поиске российских субподрядчиков для производства гидравлических насосов.

Отмечается, что республика является одним из наиболее активных субъектов России в части научно-технического и инвестиционного сотрудничества с Чехией. Кроме того, товарооборот между Татарстаном и Чехией ежегодно растет. Так, в 2018 году его объем составил $632 млн. Республика экспортирует в Чехию минеральное топливо, нефть и продукты их перегонки, каучук, резину, готовые изделия, передает пресс-служба Минэкономики РТ.

Ранее бизнес-миссия Чехии не смогла попасть в столицу Татарстана из-за отказа в полете по маршруту Москва — Казань. Президент Чехии Милош Земан связал срыв вылета бизнес-миссии страны из Москвы в Казань с публикацией отчета Службы безопасности страны об активизации российских спецслужб, а первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек выдвинул предположение, что это может быть реакция России на актуальное состояние межгосударственных отношений. МИД России разъяснил, что отказ связан с несоблюдением требований таможенного законодательства ЕАЭС.

