Из России могут запретить вывозить медицинские маски

Правительство рассматривает возможность временно запретить экспорт медицинских масок и средств защиты из России.

Президент ассоциации производителей медицинских изделий «Здравмедтех» Александр Ручкин подтвердил информацию, но заявил, что решения пока нет.

На данный момент целесообразность введения такого запрета обсуждается Минпромторгом с оперативным штабом по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории России, сообщает «Фармвестник» со ссылкой на источник, близкий к Минпромторгу.



Ранее эксперты рассказали, могут ли медицинские маски защитить от заражения новым типом коронавируса.