Из России могут запретить вывозить медицинские маски
Правительство рассматривает возможность временно запретить экспорт медицинских масок и средств защиты из России.
Президент ассоциации производителей медицинских изделий «Здравмедтех» Александр Ручкин подтвердил информацию, но заявил, что решения пока нет.
На данный момент целесообразность введения такого запрета обсуждается Минпромторгом с оперативным штабом по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории России, сообщает «Фармвестник» со ссылкой на источник, близкий к Минпромторгу.
Ранее эксперты рассказали, могут ли медицинские маски защитить от заражения новым типом коронавируса.ОбществоМедицина
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