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Из России могут запретить вывозить медицинские маски

00:58, 04.02.2020
Из России могут запретить вывозить медицинские маски
Фото: realnoevremya.ru

Правительство рассматривает возможность временно запретить экспорт медицинских масок и средств защиты из России.

Президент ассоциации производителей медицинских изделий «Здравмедтех» Александр Ручкин подтвердил информацию, но заявил, что решения пока нет.

На данный момент целесообразность введения такого запрета обсуждается Минпромторгом с оперативным штабом по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории России, сообщает «Фармвестник» со ссылкой на источник, близкий к Минпромторгу.

Ранее эксперты рассказали, могут ли медицинские маски защитить от заражения новым типом коронавируса.

ОбществоМедицина
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