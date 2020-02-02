Эксперты рассказали об эффективности масок против коронавируса

Эксперты рассказали, могут ли медицинские маски защитить от заражения новым типом коронавируса.

Так, опрошенные изданием Express эксперты невысоко оценили эффективность данной меры защиты.

«Маски играют очень важную роль в клинических условиях, например в больницах. Тем не менее доказательств пользы от их использования за пределами этих клинических условий очень мало», — констатировал доктор Джейк Даннинг.

Он подчеркнул, что эффективность маски зависит от способа ее надевания и снятия, утилизации, а также регулярности замены.

В США медики советуют носить маски только людям с подозрением на коронавирус, зараженным или врачам, работающим с такими пациентами.

Эксперты обратили внимание на то, что для незараженных людей эффективнее маски будет соблюдение личной гигиены. Так, следует регулярно мыть руки с мылом, дезинфицировать их средством для рук на спиртовой основе и реже касаться ими лица.

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