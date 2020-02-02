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Эксперты рассказали об эффективности масок против коронавируса

03:23, 02.02.2020
Эксперты рассказали об эффективности масок против коронавируса
Фото: pixabay.com

Эксперты рассказали, могут ли медицинские маски защитить от заражения новым типом коронавируса.

Так, опрошенные изданием Express эксперты невысоко оценили эффективность данной меры защиты.

«Маски играют очень важную роль в клинических условиях, например в больницах. Тем не менее доказательств пользы от их использования за пределами этих клинических условий очень мало», — констатировал доктор Джейк Даннинг.

Он подчеркнул, что эффективность маски зависит от способа ее надевания и снятия, утилизации, а также регулярности замены.

В США медики советуют носить маски только людям с подозрением на коронавирус, зараженным или врачам, работающим с такими пациентами.

Эксперты обратили внимание на то, что для незараженных людей эффективнее маски будет соблюдение личной гигиены. Так, следует регулярно мыть руки с мылом, дезинфицировать их средством для рук на спиртовой основе и реже касаться ими лица.

Ранее в Роспотребнадзоре РФ рассказали, для кого в особенности опасен коронавирус.

ОбществоМедицина
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