В Уфе ввели режим ЧС из-за обильного снегопада

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Власти Уфы ввели режим чрезвычайной ситуации в городе. Мера связана с обильными снегопадами и сильным ветром.

«Эта мера позволит мобилизовать все имеющиеся на территории городского округа силы и средства и привлечь их к уборке и вывозу снега в круглосуточном режиме», — сообщает пресс-служба городской администрации.

Ранее на территории Татарстана и Башкирии ограничили движение по трассе М-5 из-за снегопада.

