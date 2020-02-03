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В Уфе ввели режим ЧС из-за обильного снегопада

22:34, 03.02.2020
В Уфе ввели режим ЧС из-за обильного снегопада
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Власти Уфы ввели режим чрезвычайной ситуации в городе. Мера связана с обильными снегопадами и сильным ветром.

«Эта мера позволит мобилизовать все имеющиеся на территории городского округа силы и средства и привлечь их к уборке и вывозу снега в круглосуточном режиме», — сообщает пресс-служба городской администрации.

Ранее на территории Татарстана и Башкирии ограничили движение по трассе М-5 из-за снегопада.

ОбществоПроисшествия Башкортостан
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