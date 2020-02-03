Григорий Панин: «Салават» — один из исторических лидеров КХЛ»

Защитник и капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин оценил перспективы уфимского клуба в оставшейся части регулярного первенства КХЛ.

«Салават» — один из исторических лидеров КХЛ, представить розыгрыш Кубка Гагарина без нашего клуба просто невозможно. Поэтому задача попасть в плей-офф даже не обсуждается. Наша цель на финише чемпионата простая: одержать максимальное количество побед и максимально подняться в турнирной таблице. Понятно, что в плей-офф «посев» решает отнюдь не все, но чем он будет выше, тем лучше.

Знаю, что многие наши ребята любят встречаться с таким сильным соперником, как «Ак Барс», у нас отличное противостояние — и для болельщиков, и, наверное, для Лиги. Лично же мне абсолютно все равно, кто будет нашим соперником. Есть определенный кубковый опыт — и есть понимание, что в плей-офф все зависит прежде всего от тебя, от команды», — сказал Панин.

После 55 сыгранных матчей в сезоне «Салават Юлаев» набрал 61 очков и занимает шестую позицию в Восточной конференции.