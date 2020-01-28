Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Министерство труда и социальной защиты России предложило установить прожиточный минимум за IV квартал 2019 года на уровне 10 609 рублей на душу населения.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 11 510 руб, для пенсионеров — 8 788 рублей, говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованной на портале нормативно-правовых актов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает необходимым закрепить в Конституции и положение о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже размера прожиточного минимума.