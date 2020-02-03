Ростуризм: все российские туристы вернулись из Китая в РФ

Все 5,6 тыс. организованных туристов из России, которые находились в Китае по состоянию на 27 января, вернулись в РФ.

Последний рейс Azur Air ZF756 с российскими туристами в 7.36 утра приземлился во Внуково.

Таким образом, по состоянию на 3 февраля российских туристов по линии туроператоров на территории КНР нет, сообщает пресс-служба Ростуризма.

Напомним, что 31 января в Казань прибыл последний «вывозной» рейс из китайского города Санья. На борту находились 342 пассажира и 16 членов экипажа.