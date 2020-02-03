Более 350 человек, прилетевших из Китая в Татарстан, до сих пор под наблюдением врачей

Как сообщалось ранее, 31 января в Казань прибыл последний «вывозной» рейс из китайского города Санья. На борту находилось 342 пассажира и 16 членов экипажа.

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель руководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина заявила, что все пассажиры еще наблюдаются в медицинских учреждениях по местам проживания. Для дополнительных ограничений необходимости нет. На данный момент у пассажиров жалоб на состояние здоровья не наблюдается.

Авдонина сообщила, что больше прямых рейсов из Китая не ожидают. В аэропортах работа проходит в обычном режиме. По ее словам, внимание уделяется не только рейсам из стран, зараженных коронавирусом, но и из неблагополучных районов, в которых распространены другие инфекционные заболевания, такие как малярия, лихорадка Зика и так далее.

Напомним, что всех российских туристов, которые сейчас отдыхают в Китае по организованным турам, вернут в РФ до 4 февраля.

