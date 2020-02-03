Леонид Слуцкий: «Уремович — Сантос будет самая быстрая пара центральных защитников в РПЛ»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение в контрольном матче датскому «Оденсе» (0:1).

— Сегодня мы играли с самым качественным соперником на этих сборах, команда сверхсовременная, очень быстрая, с качественными переходами, с высокой линией… То есть мы по существу играли с настоящей европейской плотностью. У нас что-то получалось, что-то не получалось, как это всегда бывает. Какими-то эпизодами преимуществом владел соперник, какими-то эпизодами у нас было много хороших моментов, которые мы были обязаны завершать, поэтому я бы не стал оценивать счет. Что касается качества игры, то тоже было эпизодами: в какие-то моменты мы действовали правильно, хорошо, с быстрыми перестроениями, какие-то моменты неверно оценивали эпизоды и действовали не так, как мне бы хотелось. Но это на фоне нагрузки — раз, и на фоне квалифицированного соперника — два. Получили рабочую информацию, спарринг очень сильный, и сам факт матча однозначно идет в актив.

Сегодня в игре принимали участие 16 человек, есть мелкие повреждения у группы игроков — это нормальное явление для сборов. Не хочется рисковать игроками, тем более в такой контактной игре. Игорь Коновалов и Игнатьев уже точно будут готовы к следующей игре, у Уремовича есть повреждение с конца прошлого года, которое усугубилось на первом сборе. Гранат тренируется в группе и готов был играть, мы им не стали рисковать, после полугодичного отсутствия слишком большой риск давать ему сейчас любое игровое время. У Степанова небольшое повреждение голеностопа, он его подвернул во время тренировки, а у Самошникова воспаление ахилла. То есть это мелкие повреждения, из-за которых футболисты вылетают на один-три дня. Первую игру сыграл Могилевец, который тоже пропустил достаточно большую часть сбора. Это все рабочие моменты, в учебно-тренировочном процессе, где высокий объем и высокий уровень интенсивности, это вполне естественно, ничего здесь страшного нет. Опять же это дает возможность другим футболистам проявлять себя. Мной ранее уже была получена информация по Подберезкину и Коновалову, которые сейчас являются основной парой опорных полузащитников. Сегодня мы посмотрели других футболистов, поэтому травма одного рождает возможность проявить себя другому.

— Есть понимание, когда Бегич вернется в общую группу?

— Когда мы говорим про «длинную» травму, а у него «длинная» травма, его оперировали. Изначально доктора, которые его прооперировали, сказали, что только в марте, по их прогнозам, он сможет вернуться в общую группу. Скорее всего, учебно-тренировочные сборы он пропустит, но если будет какая-то корректировка по срокам, то обязательно сообщим.

— Оцените дебют Сантоса.

— Он показывает то, что и должен показывать. Он очень хорошо играет вверху, он выиграл все верховые единоборства, он очень быстрый, неуступчивый. Он защитник от слова «защищаться». Думаю, Уремович — Сантос будет самая быстрая пара центральных защитников в РПЛ. Если от него кто-то ждет бразильского первого паса и сверхфилигранной техники… Да, технически он готов не так, как можно было ждать от бразильца, игравшего в Португалии. Но у него есть огромное количество других козырей. И когда мы принимали решение — у нас были варианты защитников более медленных и не таких злых в единоборствах, но с более хорошим началом атаки — то мы подразумевали, что в паре центральных полузащитников у нас будут играть основные дирижеры игры, поэтому защитники нам нужны, чтобы защищаться, — сказал Слуцкий.