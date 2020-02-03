Реставрацию мечети и церкви в Татарстане приостановили

Реставрационные работы в деревянной мечети в Рыбно-Слободском районе и в Михаило-Архангельской церкви в Камско-Устьинском районе Татарстана приостановлены. Об этом сообщил в открытом письме Александр Попов, руководитель реставрационного центра, занимающегося этими объектами.

Решение по приостановке реставрации он объяснил нехваткой средств.

— Мы работаем на памятниках архитектуры по расценкам 1984 года с коэффициентом 2012 года — в эти расценки уложиться никто не может, ни я, ни коллеги, работающие в этой отрасли — написал он.

При этом в январе этого года глава Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин приезжал в Вологодскую область, где находится реставрационный центр, чтобы лично проинспектировать ход работ. Сообщалось, что половина работ по реставрации старинной мечети уже выполнена, осталось восстановить минарет. Реставрация же Михаило-Архангельской церкви еще продолжается.

Иван Гущин сообщил «Татар-информу», что знает о потребности в допфинансировании — именно поэтому он и выезжал на место проведения работ. Он обратил внимание, что ранее Попов согласовывал смету на 20 млн рублей, сверстанную в ценах 2017 года, работы должны были завершиться еще в декабре. Сейчас Попов по просьбе комитета прислал новую смету — она предусматривает расходы в 49 млн рублей.

— В ближайший четверг мы пригласили Александра Попова в комитет, чтобы провести совещание и со специалистами найти решения как по сметным расчетам, так и по графику проведения работ, — добавил Гущин.