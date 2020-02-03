В Татарстане 39 человек проверили на наличие коронавируса

С начала года в Татарстане 39 человек, вернувшихся из Китая, обратились за помощью с симптомами ОРВИ. Всех их обследовали на новый коронавирус, и во всех случаях заражение не подтвердилось.

«По данным на сегодняшнее утро, за медицинской помощью в Татарстане обратились 39 человек с симптомами ОРВИ, которые появились после возвращения из Китая. Из них 32 жителя Татарстана, остальные жители других субъектов России. [...] У всех обследованных в основном вирус негриппозной этиологии», — передает слова заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любови Авдониной «Татар-информ».

Ранее Авдонина рассказала, что новый коронавирус менее заразен, чем обычный грипп.

